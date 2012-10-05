СМИ: Владелец «Добробута», «Эрдэ Банка» и 4 каналов распродает бизнес

Об этом сообщается в газете «КоммерсантЪ-Украина» (№156 от 5 октября 2012 г.) со ссылкой на источники.

Согласно публикации, на продажу выставлены, в частности, «Эрдэ Банк» (г. Киев) и четыре телеканала (Business, Ukrainian Fashion, A-One и Dobro TV), страховая компания «Добробут», медицинская сеть “Добробут”.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября т.г. Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по уголовному делу, возбужденному следственным управлением столичной налоговой службы в отношении совладельца «Украинской Бизнес Группы» (UBG) Р.Демчака. Его обвиняют в «отмывании» 50 млн грн.

Корпорация UBG – холдинг, в состав которого входят «Эрдэ Банк», НФСК «Добробут», медицинские центры «Добробут», СТО «Добробут», фондовая компания «Инициатива», ЮК «Консалтинг Групп».