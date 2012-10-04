Кожара не увидел в резолюции ПАСЕ по политзаключенным намека на Украину

Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом УНИАН.

«А она к нам вообще не имеет никакого отношения. Это – политическая декларация. Мы ее ценим, как политическую декларацию. Я думаю, что сама терминология будет совершенствоваться, это нужно принимать во внимание при формировании уголовного законодательства и уголовно-процессуального законодательства. Но в этой резолюции Украина не называется, я считаю, что нет ничего в этой резолюции, что можно было приложить на нынешние украинские реалии», - сказал депутат.

При этом, он отметил, что, по его мнению, ПАСЕ приняла очень общее, политическое определение, а не юридическое.

При этом депутат выразил мнение, что принятие резолюции может осложнить работу Европейского суда по правам человека.

«Суд всегда держался легалистической линии, и его нельзя втягивать в политические события. Но поскольку Европа сама сейчас находится в состоянии важных выборов в очень важных странах, в одних уже выборы прошли и формируются новые правительства, и в следующем году пройдут выборы, например, в Германии, поэтому все сильно политизировано», - сказал Л.Кожара.

«Это (принятие резолюции – УНИАН), я думаю, не содействует повышению авторитета Совета Европы, как европейского форума для обсуждения европейских проблем. У меня двузначное отношение к тому, что произошло на сессии», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 3 октября ПАСЕ приняла резолюцию, определяющую понятие «политический заключенный». В документе, в частности изложены 5 критериев, которые могут означать, что тот или иной гражданин является политзаключенным.

При этом, Ассамблея призвала все страны-члены Совета Европы, в которых есть подозрения на наличие политзаключенных, пересмотреть дела таких лиц.