Лутковская просит депутатов определиться, что такое пропаганда гомосексуализма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, об этом говорится в обращении Уполномоченного к депутатам Верховной Рады относительно законопроекта № 8711, которым предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма.

«Пытаясь запретить “пропаганду гомосексуализма”, указанный законопроект не дает ни одного определения этого термина, чем нарушает обязательное требование правовой определенности норм закона, которая следует из конституционных принципов верховенства права и равенства перед законом», - отмечается в обращении.

По убеждению В.Лутковской, отсутствие определения этого термина может привести к чрезмерному ограничению прав, в частности, права на свободу выражения взглядов, которое будет противоречить статье 34 Конституции Украины и международным обязательством государства в сфере защиты прав человека – статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

В то же время, считает она, это также создаст широкое поле для злоупотреблений со стороны служебных и должностных лиц, в частности, работников органов внутренних дел, которые по собственному усмотрению будут определять, что является “пропагандой гомосексуализма” в каждом конкретном случае.

Омбудсман просит учесть эту позицию при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению его во втором чтении.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)».

За данное решение проголосовали 289 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в законы «О защите общественной морали», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «Об издательском деле» и в Уголовный кодекс запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрета.

Также предлагается установить ответственность за действия, пропагандирующие отношения сексуального характера лиц одного пола, за злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.

В соответствии с законопроектом, ввоз в Украину товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости и гомосексуализм, карается штрафом до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3-х лет с конфискацией товаров.

Те же действия относительно кино- и видеопродукции, которая пропагандирует гомосексуализм, караются штрафом до 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией кино- и видеопродукции.