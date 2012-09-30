Батькивщина: Тимошенко хотят забрать из больницы из-за видео

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВО «Батькивщина», переданной УНИАН.

«Тюремщики, по приказу Януковича, собираются выбросить больного человека из больницы «Укрзализныци» и опять упрятать Юлию Тимошенко за решетку Качановской колонии, чтобы без лишних свидетелей продолжать пытки над ней», - отмечается в документе.

«Всем понятно, что это - месть за огласку видеообращения, в котором Юлия Тимошенко призывает общество на парламентских выборах остановить коррупционный режим Януковича, который игнорирует законы и уничтожает права людей», - подчеркивается в заявлении.

По словам однопартийцев экс-премьера, «все посмотрели и убедились, что Юлия Тимошенко не может передвигаться без ходунков, однако, режим упрямо продолжает врать, держит всю страну за идиотов и заявляет о каком-то мифическом расширении двигательной активности».

В партии требуют от режима и президента Виктора Януковича лично немедленного освобождения Ю.Тимошенко.

Также ВО «Батькивщина» требует позволить журналистам взять у Ю.Тимошенко интервью.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в первом после заключения видеообращении к общественности, размещенном на сайте партии «Батькивщина» призвала украинцев сбросить на выборах «мафию, которая правит в Украине и игнорирует права людей».

Лидер оппозиции обвиняет В.Януковича в физическом и психологическом давлении на нее, продолжающемся ежедневно: «Каждый день оказывается не просто давление психологическое и физическое, а просто каждый день здесь превращается в ад абсолютно сознательно, преднамеренно. И это есть план Януковича непосредственно».

ГПтС Украины заявила в субботу о намерении поднять вопрос о целесообразности последующего пребывания Ю.Тимошенко в ЦКБ № 5 г.Харькова.

«Ввиду неправомерного поведения заключенной, нарушения охранного режима со стороны ее защитника и однопартийцев, также учитывая значительное расширение двигательной активности заключенной, ГПтС Украины готовит официальное обращение к членам медицинской комиссии с просьбой предоставить обоснование о целесообразности или нецелесообразности последующего содержания заключенной Ю.Тимошенко в отделении ЦКБ № 5 г.Харькова», - сообщила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.