Тимошенко записали на видео в больнице

Об этом Ю.Тимошенко заявила в первом, после заключения, видеообращении к общественности, которое размещено на сайте партии "Батькивщина".

Лидер оппозиции отметила, что "сегодня каждый человек, по сути дела, живет в криминальной стране, которую построил Янукович", и на собственной судьбе ощущает, что "закон попран".

Ю.Тимошенко заявила, что "законы для мафии Януковича - ничто, а права людей не имеют никакого значения".

"Я ощущаю это на своей собственной судьбе, на своей собственной жизни, что чтобы ни было написано в законах, то, что касается прав людей, сегодня для мафии Януковича не имеет никакого значения. Для них имеет значение только обогащение, коррупция и все остальное, что они для себя в Украине устроили", - подчеркнула она.

Лидер оппозиции обвиняет В.Януковича в физическом и психологическом давлении, которое оказывается на нее ежедневно: "каждый день оказывается не просто давление психологическое и физическое, а просто каждый день здесь превращается в ад абсолютно сознательно, преднамеренно. И это является планом Януковича непосредственно".

"Я могу только сейчас еще раз представить, насколько каждый человек в криминальной полицейской стране, которую построил Янукович, бесправен и не может полагаться ни на законы, ни на суды, ни на силовые структуры, потому что все преобразовано в мафиозную единую криминальную группировку", - заявила Ю.Тимошенко.

По ее словам, бесчеловечное отношение к людям и в дальнейшем будет продолжаться, если люди не восстанут против режима: "Или люди восстают и на этих выборах свергают эту криминальную группировку, или потом так будут относиться ко всем, кто находится сегодня в их собственности. Так будут относиться к каждому человеку".

"Я сейчас хочу обратиться ко всем людям: Если вы сейчас не поймете, что в Украине правит криминал, что в Украине правит мафия, потом ничего не сможет вас защитить от того, что происходит сегодня в стране во главе с Януковичем", - подчеркнула Ю.Тимошенко.