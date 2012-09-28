Соратник Тимошенко: тюремщики «очень прокололись»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит курс лечения, народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Пашинский, комментируя недопуск к экс-премьеру лидеров Объединенной оппозиции.

«Пенитенциарная служба очень прокололась. Они написали, что у них есть рекомендации немецких врачей. Я сегодня не поленился, поехал к новому исполняющему обязанности начальника колонии, при двух свидетелях он мне заявил, что нет таких рекомендаций, и он не может их предоставить. О чем была информирована прокуратура», - сказал С.Пашинский.

Как сообщал УНИАН, руководство Качановской колонии отказало Ю.Тимошенко во встрече с лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорием Немырей.

В Государственной пенитенциарной службе указали, что, в соответствии с рекомендациями немецких врачей клиники "Шарите", значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Ю.Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания осужденной в стационарном учреждении и сосредоточиться именно на реабилитационном процессе.

Защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что экс-премьер в знак протеста против недопуска к ней соратников легла на пол перед своей палатой.

Он отметил, что Ю.Тимошенко собирается лежать на полу до тех пор, пока к ней не допустят А.Турчинова, А.Яценюка и Г.Немырю.