У Качановской колонии - новый начальник

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной системы Украины в Харьковской области.

До этого И.Колпащиков занимал должность заместителя начальника Качановской колонии.

По данным пресс-службы, бывший начальник исправительного заведения Иван Первушкин уволился по собственному желанию в середине сентября.

«Он написал рапорт, его рассмотрели и удовлетворили. Ему уже 51 год, а, согласно положению о прохождении службы, полковники служат до 50 лет», - отметили в Управлении ГПтС Харьковской области.