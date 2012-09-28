У Качановской колонии - новый начальник
16:27, 28 сентября 2012Политика
3884 0
Начальником Качановской исправительной колонии №54, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, назначен Игорь Колпащиков.
Первушкин в 51 ушел на пенсию
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной системы Украины в Харьковской области.
До этого И.Колпащиков занимал должность заместителя начальника Качановской колонии.
По данным пресс-службы, бывший начальник исправительного заведения Иван Первушкин уволился по собственному желанию в середине сентября.
«Он написал рапорт, его рассмотрели и удовлетворили. Ему уже 51 год, а, согласно положению о прохождении службы, полковники служат до 50 лет», - отметили в Управлении ГПтС Харьковской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter