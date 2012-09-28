У Качановской колонии - новый начальник

16:27, 28 сентября 2012
Политика
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Начальником Качановской исправительной колонии №54, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, назначен Игорь Колпащиков.

Первушкин в 51 ушел на пенсию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной системы Украины в Харьковской области.

До этого И.Колпащиков занимал должность заместителя начальника Качановской колонии.

По данным пресс-службы, бывший начальник исправительного заведения Иван Первушкин уволился по собственному желанию в середине сентября.

«Он написал рапорт, его рассмотрели и удовлетворили. Ему уже 51 год, а, согласно положению о прохождении службы, полковники служат до 50 лет», - отметили в Управлении ГПтС Харьковской области.

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