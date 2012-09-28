В Луганске журналистам угрожали оторвать головы (видео)

Об этом сообщает связанный с телеканалом и газетой портал “Ровеньки-медия”.

На портале также отмечается, что после разговора с Д.Блиадзе журналистку госпитализировали.

"Сегодня нашего журналиста забрала "скорая". После разговора с директором рынка депутатом городского совета Давидом Блиадзе состояние ее здоровья ухудшилось. В настоящее время корреспондент "Ровеньковских вестей" госпитализирована", - сообщает портал.

По данным издания, журналисты попросили депутата прокомментировать: почему на рынке демонтировали часть молочных рядов. Проблему подняли сами торговцы. Они и обратились к журналистам с вопросом о так называемом "уплотнении" молочников.

К тому же, Центральный рынок не является частной собственностью лично Давида Блиадзе, а сам директор ГП "Ровеньковский рынок" - должностное лицо, и несет за свои действия и решения ответственность.

Чиновник сразу перешел на крик и угрозы, ругательства и нецензурщину. Съемочную группу выгнали из кабинета. Общение с депутатом оператор записала на камеру.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Луганской области, данный факт зарегистрирован в Ровеньковском ГО ГУ МВД Украины в Луганской области. Теперь проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству.