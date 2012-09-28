Ахметов не хочет, чтобы журналисты за правду сидели в тюрьме

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Р.Ахметова по поводу законопроекта, который предусматривает введение уголовной ответственности за распространение клеветы.

«Я - против клеветы. Но еще больше я против того, чтобы журналисты оказались под давлением и за правду сидели в тюрьме», - заявил Р.Ахметов.

По его словам, необходимо найти такое решение, которое защитит право на свободу слова, защитит журналиста и защитит простого человека от клеветы.

«Я предлагаю использовать возможности Фонда «Эффективное управление» для привлечения сильнейших экспертов, украинских и международных, чтобы системно изучить мировые практики, законодательство других стран, организовать прозрачное обсуждение и выработать оптимальный для нашей страны вариант», - сказал Р.Ахметова.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается введение уголовной ответственности за распространение клеветы с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским.

Журналисты выступили против принятия этого закона. Также положения законопроекта раскритиковали Еврокомиссия, Советы Европы, ОБСЕ и депутаты Европарламента.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации ответственности за распространение клеветы.

В тот же день в Нью-Йорке Президент Украины Виктор Янукович назвал ошибкой автора внесение на рассмотрение парламента законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету. По словам В.Януковича, автор законопроекта, услышав мнение Президента, своих однопартийцев, принял решение отозвать закон.

Однако, заявил народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина”, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Сергей Сас, В.Журавский не имеет права сам отзывать свой проект закона, и теперь Верховная Рада должна определиться с его судьбой.

С.Сас отметил, что если следовать согласно Регламенту ВР, то этот законопроект должен рассматриваться в сессионном зале во втором чтении и именно по результатам этого рассмотрения должно приниматься решение о его отклонении.