СМИ: Убийцу охраны «Каравана» засекли видеокамеры на политических митингах

Об этом пишет ZN.UA.

«Это явно не бытовое преступление, не нервный срыв психопата. Все поведение убийцы, меткость стрельбы, то, что он не открыл стрельбу в зале, и даже то, как он подбирал маршрут отхода - пешком, через парки - говорит о том, что мы имеем дело с человеком, который прошел специальную подготовку, с киллером. Гильзы от его "Макарова", изъятые на месте, не проходят по гильзотекам украинских силовых структур. Нет его отпечатков и в уголовной базе. Но человек, похожий на преступника, идентифицирован на съемках политических акций, сделанных внешним наблюдением», - рассказал источник в украинских спецслужбах, близкий к следствию.

Кроме того, следователи прямо связывают "минирование" киевского вокзала с этим преступлением: «Есть все основания полагать, что звонок о минировании сделал убийца, чтобы оттянуть часть милиции на этот вызов», - утверждает источник.

Надежды на задержание загадочного убийцы украинские следователи связывают с Россией. Так, сигнал телефона вокзального минера, по словам источника, был потерян именно на границе Брянской области. «Убийцу уже нужно искать в другом часовом поясе. Девять из десяти, что он уже в России».

По словам собеседника, украинская сторона контактирует с российскими коллегами по этому поводу, но пока неофициально.

«Мы имеем дело с человеком в отчаянии, скорее всего, - военным. Остается выяснить, чем он на самом деле занимался и что делал на митингах. Это на сегодня главный вопрос, интересующий нас», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном торгово-развлекательном центре «Караван» посетитель, который был уличен в краже, из огнестрельного оружия убил троих охранников. Сам преступник успел скрыться. Охранника, который выжил во время стрельбы, прооперировали. Состояние его оценивается как очень тяжелое.