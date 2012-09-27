Украина готова помочь Молдове зерном

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время двухсторонней встречи с премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом в Ялте.

«Без хлеба мы в любом случае не останемся, у нас по этому году планируется 47 млн тонн (зерна – УНИАН). Можем помочь, если будет необходимость», - сказал Н.Азаров в ответ на замечание В.Филата о том, что Молдова в этом году пострадала от засухи.

При этом Н.Азаров отметил, что в Украине не очень благоприятные погодные условия для посева озимых сортов пшеницы, однако есть засухоустойчивые сорта пшеницы.

Также Н.Азаров отметил, что приветствует ратификацию Молдовой договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

В свою очередь В.Филат пригласил Н.Азарова посетить Молдову.