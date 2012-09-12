Присяжнюк заявил, что Украина все же может ограничить экспорт зерна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк на пресс-конференции в среду, 12 сентября.

По словам министра, если экспорт продовольственной пшеницы достигнет 4,5-5 млн тонн, правительство может рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничений.

«Что касается продовольственной пшеницы, то я считаю, что после 4,5-5 млн тонн пшеницы, конечно, мы будем рассматривать вопрос относительно того, как дальше совместно с зернотрейдерами найти план и торговли, и экспорта», - отметил Н.Присяжнюк.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день оснований для ограничений экспорта зерна нет.

Министр добавил, что Минагропрод прогнозирует экспорт зерна в 2012/2013 МГ в объеме 21 млн тонн, в том числе пшеницы – 4-4,5 млн тонн, ячменя – 3 млн тонн и кукурузы – 13 млн тонн. По данным ведомства, уже экспортировано 1,2 млн тонн зерна, в том числе в сентябре – 0,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод может ввести мораторий на заключение экспортных контрактов по пшенице после того, как ее экспорт в текущем МГ достигнет 4 млн тонн.

Напомним, зернотрейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 МГ. В течение 2012/2013 МГ компании могут из Украины беспрепятственно вывезти 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 46-46,5 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.