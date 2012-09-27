Новый представитель ЕС в Украине надеется на необратимость демократических изменений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Представительства ЕС в Украине, об этом Я.Томбинский написал в своем поздравительном слове для посетителей веб-сайта Представительства ЕС в Украине.

«Я сделаю все возможное для углубления отношений между ЕС и Украиной», - написал он.

Я.Томбинский отметил, что ближайшее будущее будет отмечено выборами, а также правовой и конституционной реформами. «Ввиду этого, решения, которые примет Украина, помогут укрепить уверенность в необратимости демократических изменений в стране», - добавил он.

Я.Томбинский заметил, что намерен оптимально использовать возможности, дающие «соглашения, по которым ЕС и Украина провели переговоры, в частности о потенциальных преимуществах, доступных в рамках Европейской политики соседства».

По его словам, Европейский Союз и его страны-члены могут предоставить все необходимые знания и помощь для украинских институтов, правовых учреждений и заинтересованных сторон, которые действуют в экономической и торговой среде, для приближения к европейским законам и стандартам. «Десятилетия европейской интеграции засвидетельствовали, что она способна быть эффективным инструментом для модернизации стран, для устранения барьеров и стереотипов, которые разъединяли нации нашего континента в течение столетий, а также для лучшего использования потенциала всех государств, которые идут путем интеграции», - отметил он, добавив, что Украина, как независимое государство с хорошо образованными людьми, хочет видеть воплощение своих амбиций и целей и она в состоянии воспользоваться вполне теми возможностями, которые ей дает европейская перспектива.

Я.Томбинский начал исполнять обязанности Председателя Представительства Европейского Союза в Украине с 1 сентября 2012 года.