Власенко: Выборы в парламент уже сфальсифицированы
Член фракции "БЮТ-Батькивщина" уже ставит крест на честных выборах.
Выборы народных депутатов, которые должны состояться в октябре, уже сфальсифицированы.
Об этом в эфире телеканала ТВi заявил член парламентской фракции "БЮТ - Батькивщина" и кандидат в нардепы от Объединенной оппозиции Сергей Власенко.
"Выборы уже сфальсифицированы, потому что в Украине действует целая система фальсификации выборов", - подчеркнул Власенко.
По его словам, для этого и для пропаганды провластных кандидатов используются средства местного государственного бюджета.
"Кроме того, нет честных судов, нет честных избирательных комиссий, поскольку 80-90% членов комиссий - представители власти", - добавил Власенко.
Напомним, сегодня у Киевского апелляционного административного суда представители Объединенной оппозиции организовали митинг из-за нарушений при создании участковых избирательных комиссий.