Власенко: Выборы в парламент уже сфальсифицированы

14:23, 26 сентября 2012
Политика
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Член фракции "БЮТ-Батькивщина" уже ставит крест на честных выборах.

Власенко настроен скептически

Выборы народных депутатов, которые должны состояться в октябре, уже сфальсифицированы.

Об этом в эфире телеканала ТВi заявил член парламентской фракции "БЮТ - Батькивщина" и кандидат в нардепы от Объединенной оппозиции Сергей Власенко.

"Выборы уже сфальсифицированы, потому что в Украине действует целая система фальсификации выборов", - подчеркнул Власенко.

По его словам, для этого и для пропаганды провластных кандидатов используются средства местного государственного бюджета.

"Кроме того, нет честных судов, нет честных избирательных комиссий, поскольку 80-90% членов комиссий - представители власти", - добавил Власенко.

Напомним, сегодня у Киевского апелляционного административного суда представители Объединенной оппозиции организовали митинг из-за нарушений при создании участковых избирательных комиссий.

Gazeta.ua

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