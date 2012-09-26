«Свобода» заявляет, что люди Кивалова полностью контролируют комиссию в округе

Поздно вечером 25 сентября 2012 года коллегия судей Одесского окружного административного суда отказала в удовлетворении иска уполномоченного лица Всеукраинского объединения "Свобода" Андрея Маляса об отмене незаконного решения ОИК №135 и проведении повторной жеребьевки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», суд аргументировал свое решение положением Закона Украины «О выборах народных депутатов», которым не предусмотрено использования каких-либо аналогов собственноручной подписи, в том числе и факсимиле.

В пресс-службе напомнили, что 21 сентября 2012 года ОИК одномандатного избирательного округа №135 (Приморский район Одессы) постановлением №12 отклонила список кандидатур, предложенных Всеукраинским объединением "Свобода" в состав участковых избирательных комиссий. Мотив – в представлении вместо подписи председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока стоит факсимиле.

Суд, получив заключение назначенной им экспертизы, установил, что при подписании представления использовалось факсимиле. В то же время, положение закона, на которое ссылался суд, вынося решение, не запрещает его использование, утверждают в «Свободе».

В ВО «Свобода» также отметили, что в 135-ом округе в народные депутаты баллотируется от Партии регионов Сергей Кивалов, и «он очень не хочет, чтобы на его округе членами участковых комиссий были представители «Свободы». Как говорится в сообщении, «ОИК одномандатного избирательного округа №135 полностью контролируют люди С.Кивалова - 10 из 18 членов комиссии напрямую связаны с ним и его структурами».

Также 25 сентября 2012 года состоялось заседание Донецкого окружного административного суда по иску единственного кандидата от оппозиции в избирательном округе №53 свободовца Игоря Славгородского. В своем иске оппозиционный кандидат требовал признать действия окружной избирательной комиссии №53 по размещению агитационных материалов Партии регионов и кандидата в народные депутаты Украины Литвинова Л.Ф. в помещении окружной избирательной комиссии противоправными, а также обязать окружком изъять агитационные материалы Партии регионов и кандидата в народные депутаты Литвинова Л.Ф. из помещения ОИК.

По данным ВО «Свобода», Донецкий админсуд отказал в удовлетворении этого иска.

В «Свободе» напоминают, что размещение агитации, которая изготовляется силами кандидатов или партий, как и сама агитация в помещении ОИК запрещена несколькими статьями Закона Украины «О выборах народных депутатов». Несмотря на это, Донецкий админсуд отказал в удовлетворении иска полностью, тем самым позволив окружным (и участковым) избирательным комиссиям размещать в своих помещениях агитационную продукцию партий и кандидатов.