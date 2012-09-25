Эксперт: Партия регионов может проиграть выборы

Такое убеждение директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала высказал во время пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодняшний день никто не знает, кто наберет сколько голосов. И все социологические данные, которые дают даже уважаемые структуры, не отвечают действительности, которая существует в стране», - сказал он.

В.Бала пояснил, что во время обнародования результатов социологических опросов для корректности должны подаваться также данные о количестве людей, которые отказались отвечать на вопросы.

«Фактически, есть округа, где более 50% людей отказываются от опроса. И, как правило, они не будут идти голосовать за власть», - сказал эксперт и добавил, что люди просто не хотят показывать это заранее.

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Эксперт подчеркнул, что «социологическая война» между разными результатами опросов является довольно опасной технологией.

«Когда рассказывают: что бы вы ни делали - Партия регионов займет первое место, - это технология. В действительности таких реальных оснований нет», - считает В.Бала.

«Я вам это говорю ответственно, учитывая юго-восток, где явка на сегодняшний день меньше 50%», - добавил он.