Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты восемнадцатой волны мониторингового исследования «Украина и украинцы», которое с 7 по 17 сентября проводил Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» совместно с Институтом политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины.

В частности, электоральные ориентации украинцев разделились таким образом: Партия регионов - 21,2% поддержки избирателей; ВО «Батькивщина» – 17,2%; партия «УДАР» – 12,7%; Коммунистическая партия Украины - 9,4%.

В то же время, ВО «Свобода» имеет 3,4%, а партия «Украина – Вперед!» - 3,2% голосов избирателей и находятся за границей проходного барьера. Другие партии набирают меньше одного процента поддержки избирателей. Отказались отвечать, или не определились - 18,4%.

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При этом украинцы демонстрируют высокий уровень электоральной активности, ведь около 80% избирателей «готовы» или «скорее, готовы» принять участие в волеизъявлении.

В частности, отвечая на вопрос о готовности принимать участие в выборах, 54,0% сказали «точно, да»; 26,4% - «скорее, да»; 4,7% - «скорее, нет»; 10,8% - «точно, нет»; 4,0% затруднились ответить.

Исследование проводилось методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам: возраст и пол). В целом было опрошено 2004 респондентов в возрасте старше 18 лет, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.