ЦИК объявил предупреждение киевскому мажоритарщику Баленко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предупреждение кандидату в народные депутаты, председателю наблюдательного совета сети супермаркетов "Фуршет" Игорю Баленко, который баллотируется путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 212 (Дарницкий район, г. Киев), за установленные судом нарушения избирательного законодательства о порядке проведения агитации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

"Киевский апелляционный административный суд 16 сентября признал противоправными действия кандидата в народные депутаты И. Баленко", - сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

В частности, суд по результатам рассмотрения иска, поданного конкурентом И.Баленко в этом округе кандидатом-самовыдвиженцем Александром Якубовым, признал нарушением выдачу избирателям 7-процентных дисконтных карточек своей торговой сети. Согласно решению суда, такими действиями И.Баленко нарушил часть 13 статьи 74 Закона "О выборах народных депутатов Украины" (непрямий подкуп избирателей).

В то же время, объявление предупреждения кандидату в народные депутаты, согласно действующему закону о выборах, не приводит к исключению его из предвыборной борьбы, даже при условии, что таких предупреждений будет несколько.