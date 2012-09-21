Кузьмин готов предстать перед лондонским судом

Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин готов принимать участие в заседании лондонского суда по рассмотрению иска защитников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которые требуют от него опровергнуть распространенную ложную информацию об экс-премьере.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Вместе с тем в сообщении сказано: “По состоянию на 20 сентября 2012 года в лондонский суд исковые заявления к первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину или Генеральной прокуратуре Украины не поступали и не зарегистрированы”.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Харькове защитник, народный депутат Украины Сергей Власенко заявил, что защита Ю.Тимошенко подала в лондонский суд иск к заместителю генерального прокурора Украины Р.Кузьмину с требованием опровергнуть распространенную им ложную информацию об экс-премьере.

По его словам, иск подан на прошлой неделе. «Этот иск подан на прошлой неделе, будем требовать опровергнуть ложную информацию, которая распространена», - сказал С.Власенко.

В августе 2011 года Р.Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству народного депутата Евгения Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении бывшего премьера Павла Лазаренко.

В конце 2011 года Р.Кузьмин заявил, что фирма Somali Enterprises перечислила деньги за убийство Е.Щербаня. «Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм, которые принадлежат Лазаренко и Тимошенко. Возможно, я не точно высказался: эти фирмы контролировались этими двумя людьми», - уточнил он.

9 августа с.г. в интервью газете «Сегодня» Р.Кузьмин заявил, что Генпрокуратура готова предъявить Ю.Тимошенко обвинение по делу об убийстве Е.Щербаня.