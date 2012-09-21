Тигипко говорит, что флаги ПР на столбах - работа против партии

Об этом заявил руководитель избирательной кампании ПР Сергей Тигипко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Тигипко заявил вчера на пресс-конференции в Одессе, отвечая на вопрос журналистов о законности того, что в Одессе и области сотрудники МЧС с помощью пожарной техники развешивают флаги ПР на фонарных столбах, а также что флаги ПР развешаны на государственных учреждениях, банках, сельсоветах.

«Законно это или нет, пусть решают юристы. Но если кто-то нарушает, то это плохо. Меньше всего нарушения нужны Партии регионов», - заявил С.Тигипко.

По его словам, «Партии регионов совсем это не нужно, поскольку по данным международных социологических исследований разрыв между Партией регионов и Объединенной оппозицией примерно в 7 процентов».

«Если сегодня кто-то нарушает, это будет зафиксировано. Это работа против Партии регионов», - добавил С.Тигипко.