Тигипко понял, что оппозиция – это тоже Украина

Об этом он сказал во время 9-й Ялтинской ежегодной встречи, организованной Ялтинской европейской стратегией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипка, политик выразил уверенность, что Партия регионов получит победу на парламентских выборах.

«Партия регионов достаточно уверенно себя чувствует. Мы следим за рейтингами. По последним данным социологического опроса компании GFK, Партия регионов имеет преимущество в семь процентов над объединенной оппозицией. Убежден, что мы получим победу», - заявил С.Тигипко.

«Мы абсолютно готовы к сотрудничеству. Я вспоминаю слова Шарля де Голля, который сказал, что оппозиция – это тоже Франция. И я считаю, что такой принцип можно применить и в Украине. Оппозиция – это тоже Украина, и мы готовы к конструктивному разговору», - отметил политик.

Вместе с тем С.Тигипко предположил, что «если к власти придет нынешняя оппозиция и воплотит план относительно реформы системы власти, который разбалансирует властную вертикаль, то это негативно отразится на экономике страны и социальных стандартах».

«Может повториться ситуация 2009 года, когда покупательная способность людей значительно снизилась», - выразил опасение заместитель лидера партии власти.