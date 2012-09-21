Наблюдателям ENEMO раздали «правила выживания» в Украине

Как сообщает газета «Коммерсантъ Украина», об этом сказано в инструкции европейской сети по наблюдению за выборами ENEMO, предназначенной для ее сотрудников, которые будут работать в Украине в течение длительного времени.

Помимо политического анализа, в Инструкции есть раздел XII — "Логистика и вопросы безопасности". В нем сказано: "Не пейте воду из-под крана, она низкого качества. Не ходите в одиночку в темное время суток. Необходимо иметь при себе фонарик. Уличное освещение в Украине достаточно плохое". Также в Инструкции, которую цитирует газета, написано: "Попросите вашего водителя соблюдать правила дорожного движения. Не пользуйтесь банкоматами. Не поднимайте никаких кошельков или денег, которые выпали буквально перед вами: в Украине это типичная афера".