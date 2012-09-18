Наблюдатели перечислили, что мешает считать выборы в Украине честными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены делегации НДИ сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, бывший член парламента Венгрии и член ПАСЕ Матиас Эорси отметил, что вызывают сомнения некоторые случаи перераспределения границ округов. «Необычные формы некоторых округов трудно объяснить только учитывая количество населения. Возникает ощущение, что некоторые из этих новых границ были очерчены с целью установить заранее определенный результат выборов, а не обеспечить полное участие всех украинских избирателей», - сказал он.

По его словам, НДИ предлагает принять дополнительные меры для информирования избирателей об их мажоритарных округах, а особенно там, где были изменены их границы. В НДИ считают, что разработка критериев и непосредственно перераспределение границ округов должны происходить открытым и прозрачным способом. НДИ рекомендует в дальнейшем во время перераспределения границ округов сделать все возможное для того, чтобы избежать деления округов только с целью предусмотреть результаты голосования.

Он также отметил, что вызывает обеспокоенность ситуация со СМИ. «Журналисты и редакторы все больше подвергаются самоцензуре и желанию казаться лояльными к власти», - сказал М.Эорси.

Кроме того, по его словам, существует практика, когда определенные партии и кандидаты в депутаты платят за появление в СМИ позитивных публикаций о них, что лишает граждан возможности получать объективную информацию.

М.Эорси также отметил, что есть много сообщений о подкупе избирателей различными политическими партиями и кандидатами. По словам М.Эорси, проверить такие заявления довольно трудно, однако количество таких заявлений вызывает обеспокоенность.

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Витмен в свою очередь отметила, что Украина в предыдущие годы продемонстрировала способность проводить честные и справедливые выборы. В то же время она напомнила, что большую обеспокоенность вызывали местные выборы 2010 года и заключения лидеров оппозиции. «Это приводит к уменьшению доверия к политическим институтам государства. Для того, чтобы преодолеть этот продолжающий расти скептицизм, понадобится политическая воля, однако это не является недосягаемым», - сказала она.

По словам К.Витмен, очень много поставлено на карту на этих выборах. «Если граждане Украины примут результаты выборов как отображающие их волю, легитимность парламента и правительства вырастет в глазах украинцев и международного сообщества», - сказала К.Витмен.

Она также считает, что это укрепило бы позицию Украины как председательствующей страны в ОБСЕ в 2013 году.

Региональный директор НДИ по вопросам Евразии Лора Джулет отметила, что цель миссии НДИ - беспристрастно оценить готовность Украины к выборам 28 октября и предложить рекомендации для обеспечения справедливых и честных выборов.

Она сообщила, что делегация провела более 30 встреч в Киеве, Днепропетровске, Львове с кандидатами в депутаты, представителями партий, принимающих участие в выборах, с представителями ЦИК и окружных избирательных комиссий, в Администрации Президента, МИД, с украинскими и международными группами наблюдателей, журналистами, представителями международных дипломатических кругов, общественных организаций.