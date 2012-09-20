Молдова и Грузия опережают Украину по прозрачности

Таковы результаты реализации проекта «Партнерство открытого правительства», которым занимается организация Transparency International, за первое полугодие 2012 года.

Эксперты организации предложили Украине, Молдове, России, Армении, Грузии и Азербайджану активизировать борьбу с коррупцией, привлекать граждан к принятию решений и обнародовать финансовую и другую информацию в сети интернет.

По результатам первого полугодия, лучшими оказались Молдова и Грузия. Украина по степени прозрачности власти оказалась среди аутсайдеров, сообщают организаторы проекта.

«В Украине – размыта политическая свобода: заявления об открытости власти сопровождаются законами об ограничении прав украинцев, свободы слова и пр. Коррупция – одно из самых больших препятствий. Создать интернет-ресурс, где постоянно обновляются все финансовые показатели одного из министерств, в Украине в пять дороже и сложнее, чем в другом государстве Европы», – отметил представитель Transparency International в Украине Алексей Хмара.

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Между тем в Молдове услуги он-лайна и технологии управления государством местами опережают спрос на такие реформы со стороны граждан, сообщает Радио «Свобода».

Деятельность Transparency International раскритиковал сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров. Он, в частности, выразил несогласие с тем, что эксперты организации считают высоким уровень коррупции в Украине.