Автор одиозного закона настаивает на своем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

В.Журавский подчеркнул, что этот законопроект является его собственной точкой зрения, и попросил журналистов не лишать его права законодательной инициативы.

В частности, перед этим журналисты и представители журналистских организаций, присутствующие на заседании рабочей группы, призвали не дискутировать относительно законопроекта, а просто снять его с рассмотрения парламентом.

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Один из журналистов предложил представителю Президента в парламенте, народному депутату Юрию Мирошниченко, который заявил, что он против законопроекта, зарегистрировать в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии выше указанного законопроекта в первом чтении.

В тоже время Ю.Мирошниченко отметил, что в Партии регионов не было дискуссии по поводу этого законопроекта, и потому он не может озвучить позицию партии, но пообещал это сделать, как только она появится.

По результатам заседания на голосование был вынесен проект решения рабочей группы о рекомендации парламенту отменить законопроект. За это решение проголосовали 5 членов группы. В основном они представляли журналистские организации. В то же время руководитель группы, пресс-секретарь Президента Дарья Чепак сказала, что на сегодняшней встрече отсутствовала большая часть членов группы, и потому голосование продолжится в электронной форме.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11013 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)». Автор законопроекта - народный депутат В.Журавский - предлагает дополнить Уголовный кодекс статьями 145-1 и 145-2, которыми устанавливается уголовная ответственность за такие деяния, как клевета и оскорбление.