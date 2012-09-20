Автор одиозного закона настаивает на своем
Автор законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету народный депутат от Партии регионов Виталий Журавский заявляет, что не будет отзывать свой законопроект из парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.
В.Журавский подчеркнул, что этот законопроект является его собственной точкой зрения, и попросил журналистов не лишать его права законодательной инициативы.
В частности, перед этим журналисты и представители журналистских организаций, присутствующие на заседании рабочей группы, призвали не дискутировать относительно законопроекта, а просто снять его с рассмотрения парламентом.
По теме: Журавский объяснил, что закон о клевете подал из-за выборов
Один из журналистов предложил представителю Президента в парламенте, народному депутату Юрию Мирошниченко, который заявил, что он против законопроекта, зарегистрировать в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии выше указанного законопроекта в первом чтении.
В тоже время Ю.Мирошниченко отметил, что в Партии регионов не было дискуссии по поводу этого законопроекта, и потому он не может озвучить позицию партии, но пообещал это сделать, как только она появится.
По результатам заседания на голосование был вынесен проект решения рабочей группы о рекомендации парламенту отменить законопроект. За это решение проголосовали 5 членов группы. В основном они представляли журналистские организации. В то же время руководитель группы, пресс-секретарь Президента Дарья Чепак сказала, что на сегодняшней встрече отсутствовала большая часть членов группы, и потому голосование продолжится в электронной форме.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11013 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)». Автор законопроекта - народный депутат В.Журавский - предлагает дополнить Уголовный кодекс статьями 145-1 и 145-2, которыми устанавливается уголовная ответственность за такие деяния, как клевета и оскорбление.