Журавский объяснил, что закон о клевете подал из-за выборов

Автор законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету заявляет, что имел целью защитить результаты парламентских выборов, которые состоятся 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Виталий Журавский сказал, выступая на заседании Межведомственной комиссии рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

«Я предложил данный закон именно сейчас для того, чтобы защитить сознательный выбор людей на выборах. Клевета, которую распространяют, в том числе СМИ и безответственные журналисты, способна исказить честный выбор 28 октября», - сказал В.Журавский.

Он подчеркнул, что при написании этого законопроекта использовал опыт таких европейских стран как Германия, Франция, Австрия, Чехия, Польша. По его словам, эти страны нельзя заподозрить в недемократичности.

Представитель Президента в парламенте, народный депутат Юрий Мирошниченко заметил, что принятый в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за клевету достаточно дискуссионный, и потому он готов обсуждать правки к этому законопроекту и внести их на рассмотрение парламента, если журналистское сообщество их предложит.

В то же время, журналисты, которые представляют разные журналистские организации, заявили, что не хотят обсуждать изменения к законопроекту, а считают, что его нужно отменить.

В начале заседания журналисты из разных медиа подняли листы бумаги А4, на которых было написаны лозунги против принятия этого законопроекта в целом.

В эти минуты дискуссия продолжается.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла 18 сентября в первом чтении изменения к уголовному законодательству, которые предусматривают уголовную ответственность за клевету.