Глава КИУ: украинцы уже запутались, от кого брали гречку

Об этом в эфире Украинского радио рассказал председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Это тот случай, когда предложение превышает спрос. Покупают везде. Эти выборы очень" потребительские ": людям раздают гречку, консервы, медикаменты, семена растений. В первую очередь" покупают "мажоритарщики. Партии проводят в первую очередь, акции, концерты. Раздача продуктов стала такой массовой, что люди уже запутались, от кого они взяли, за кого "надо" голосовать ", - сказал он.

По словам главы КИУ, "продпайки" не так страшны, как подкуп деньгами. "Кто начал первый, кто постоянно это делает, то запоминается. Но я бы не преувеличивал результат раздачи гречки. Гораздо опаснее денежный подкуп, когда раздают купюры. Люди подписывают определенные договоры, обязуясь проголосовать", - отметил Чененко.

Gazeta.ua