Голоса украинцев будут покупать за 50-300 гривен

Об этом заявили в Комитете избирателей Украины, сообщает «5-й канал».

По мнению представителей КИУ, именно прямой подкуп в мажоритарных округах будет решающим во время голосования. В настоящее время наблюдатели уже зафиксировали несколько фактов подкупа избирателей, в частности - в Винницкой и Луганской областях. Впрочем, ни одного уголовного дела по этим эпизодам - как и вообще по факту подкупа кандидатами за всю историю выборов в Украине - так и не возбудили.

Как заявил председатель КИУ Александр Черненко, "эти выборы - очень потребительские. Избиратель очень разочарован, он не видит того, за кого бы он хотел голосовать. А этот - хоть деньги дает. Это явление становится массовым, и если его сейчас не остановить, я чувствую, что на мажоритарке у нас многие кандидаты просто купят избирателей".