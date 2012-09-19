Луценко требует от Лутковской вернуть осужденным права на телефонные разговоры

Осужденный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко требует от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской восстановить права осужденных Менской исправительной колонии на телефонные разговоры.

Об этом говорится в его письме омбудсмену, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

«Я, Луценко Юрий Витальевич, содержащийся в Менской исправительной колонии №91, требую от Вас прекратить грубое нарушение прав свыше 500 осужденных, которые уже более 10 дней не получают предусмотренную законом телефонную связь», - подчеркнул экс-министр.

По словам Ю.Луценко, «началось все с выдвинутого мне начальником Черниговского управления ДИН требования «не говорить по телефону о политике». После отказа мои разговоры начали выключаться на словах «Янукович, Партия регионов, мафия». Попытки более часа дозвониться к родным, врачам и друзьям были безуспешными».

Далее, как отметил Ю.Луценко, «после моих письменных заявлений протеста администрация колонии по сфабрикованному рапорту объявила мне дисциплинарное взыскание и вообще прекратила доступ всех осужденных к таксофонам».

Как пишет экс-министр, «выдвинута версия, что работники «Укртелекома» якобы ремонтируют линию связи».

«Хотя при этом все телефоны Черниговской части МВК работают, а следовательно – связь колонии с «Укртелекомом» технически исправна», - добавил он.

В связи с этим Ю.Луценко требует от В.Лутковской принять меры для неуклонного исполнения ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса Украины о праве осужденных на неограниченную телефонную связь.