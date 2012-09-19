Власенко: Теличенко и дальше будет защищать Тимошенко в Евросуде

Об этом в комментарии УНИАН сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко, который также представляет позицию экс-премьера в Евросуде.

Он отметил, что распространенная в СМИ информация о конфликте между ним и В.Теличенко не отвечает действительности. «Януковичи» начали очередную информационную атаку на Юлию Владимировну и в этот раз целью атаки является дискредитация защиты», - сказал С.Власенко.

«Это началось, когда прокуроры стали по «газовому» делу говорить о том, что якобы защита не использует никаких аргументов, а использует лишь политические», - сказал он и отметил, что с середины июля прошлого года по этому делу Ю.Тимошенко среди защитников не было политиков, только юристы.

«В.Теличенко является представителем Ю.Тимошенко по жалобе в Европейском суде. И она продолжит эту работу, никуда не денется», - сказал С.Власенко.

Как сообщалось, по данным "Коммерсантъ Украина", В.Теличенко якобы больше не будет продолжать свою работу в Евросуде по делу Ю.Тимошенко, в частности, из-за отсутствия взаимопонимания с С.Власенко.