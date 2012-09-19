У Тимошенко стало на одного защитника меньше

Как стало известно "Коммерсант-Украина", у госпожи Теличенко закончился контракт, и стороны не стали его продлевать. Источники, близкие к группе защитников экс-премьера, утверждают, что причиной ухода стало отсутствие взаимопонимания между госпожой Теличенко и руководителем группы защитников Юлии Тимошенко Сергеем Власенко.

"Валентина Теличенко не могла найти общий язык с Сергеем Власенко, ей было сложно с ним работать,— сказал собеседник издания, близкий к группе защитников экс-премьера, отметив, что с госпожой Теличенко "грубо обращались".— Дошло до того, что ей не оплатили последнюю командировку (в Страсбург). Два взрослых человека не смогли договориться — это их проблема или проблема партии, которая сделала неправильный выбор".

По информации "Коммерсант-Украина", разногласия между Валентиной Теличенко и Сергеем Власенко начались практически сразу же после того, как они начали вместе работать. Отсутствие взаимопонимания проявлялось преимущественно на этапе подготовки процессуальных документов. Источники "Ъ" предполагают, что окончательно их отношения испортились после того, как началась подготовка жалобы на решения судов по делу в отношении Юлии Тимошенко о злоупотреблении властью при подписании газовых контрактов.

Как известно, 29 августа в удовлетворении кассационной жалобы экс-премьеру отказал Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. "Буквально до конца недели мы закончим дополнение к жалобе (в ЕСПЧ) и передадим его в Европейский суд по правам человека — именно в части отсутствия справедливого правосудия для Юлии Тимошенко в Украине",— заявил тогда Сергей Власенко. По словам собеседников издания, позиция Валентины Теличенко заключалась в том, что на этапе, когда ЕСПЧ принимает решение по одной жалобе, не могут подаваться дополнительные процессуальные документы.

Валентина Теличенко отказалась комментировать информацию о завершении своей работы в команде Юлии Тимошенко. Отказался от комментариев и Сергей Власенко.

"В каждом процессе, в котором работает группа юристов, безусловно, возникают разногласия. И чем сложнее дело, тем больше таких разногласий",— сказал один из адвокатов экс-премьера Николай Сирый. Вместе с тем он отметил, что дело Юлии Тимошенко считается сложным "и в понимании нашей юриспруденции, и в понимании европейской". "Поэтому желательно, чтобы действовали несколько адвокатов",— подчеркнул Николай Сирый.

Напомним, на счету Теличенко — выигранное в 2005 году дело "Гонгадзе против Украины". Тогда удалось доказать, что Украина не защитила право Георгия Гонгадзе на жизнь, а расследование его гибели не было адекватным. В качестве компенсации ЕСПЧ присудил вдове журналиста Мирославе Гонгадзе 100 тыс. евро, а также обязал украинское правительство привлечь к ответственности заказчиков убийства.