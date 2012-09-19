Бондаренко: в Европе за клевету наказывают
Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко заверяет, что пыталась отговорить свою фракцию от голосования за законопроект об усилении ответственности за клевету.
Она отметила, что данный законопроект не выделяет чиновника в отдельную категорию и касается каждого человека, честь которого может быть опозорена: «Нормами этого законопроекта, если он будет принят в качестве закон, может воспользоваться каждый гражданин, которого оклеветали».
Е.Бондаренко отметила, что наказание за диффамацию предусмотрено законодательством Великобритании, Польши, Чехии, Германии и Франции: «Вы считаете, что наш гражданин чем-то хуже граждан этих стран в возможности защищать себя от клеветы? Это логика автора законопроекта господина Журавского».
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Впрочем, Е.Бондаренко добавила, что ее «попытка отговорить фракцию от голосования за данный документ не была удачной... Сработал принцип партийной дисциплины. Хочешь руководить - умей подчиняться», - написала депутат в чате на сайте «Телекритика».