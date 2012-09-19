Бондаренко: в Европе за клевету наказывают

Она отметила, что данный законопроект не выделяет чиновника в отдельную категорию и касается каждого человека, честь которого может быть опозорена: «Нормами этого законопроекта, если он будет принят в качестве закон, может воспользоваться каждый гражданин, которого оклеветали».

Е.Бондаренко отметила, что наказание за диффамацию предусмотрено законодательством Великобритании, Польши, Чехии, Германии и Франции: «Вы считаете, что наш гражданин чем-то хуже граждан этих стран в возможности защищать себя от клеветы? Это логика автора законопроекта господина Журавского».

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Впрочем, Е.Бондаренко добавила, что ее «попытка отговорить фракцию от голосования за данный документ не была удачной... Сработал принцип партийной дисциплины. Хочешь руководить - умей подчиняться», - написала депутат в чате на сайте «Телекритика».