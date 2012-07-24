В ПР открестились от идеи соратника сажать журналистов за клевету

19:46, 24 июля 2012
Политика
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Нардеп-регионал Владислав Лукьянов заявляет, что вопрос усиления уголовной ответственности СМИ за оскорбления и клевету не обсуждался во время заседаний совета фракции ПР, поэтому соответствующее предложение является личной инициативой и позицией Виталия Журавского.

В ПР не поддержали идею Журавского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Предложение В.Журавского усилить уголовную ответственность за оскорбления и клевету – это его личная позиция. Для Партии регионов право журналистов на свободу высказывания – незыблемо и принципиально», - отметил парламентарий.

«В нашей фракции каждый депутат обладает правом на высказывание собственной точки зрения. Лично я, например, никогда не был сторонником ужесточения позиции по отношению к средствам массовой информации, поскольку считаю их одним из важнейших элементов демократии. Более того, я всегда поддерживал журналистов в отстаивании права на свободу печати. Хотя, к сожалению, этим правом они (представители СМИ - ПР) иногда злоупотребляют», - подытожил В.Лукьянов.

Как сообщалось, народный депутат Украины, член фракции ПР Виталий Журавский предлагает вернуть уголовную ответственность за клевету и распространение неправдивой информации и карать не только штрафами, но и тюремным заключением сроком до пяти лет. В.Журавский внес в парламент законопроект № 11013 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)».

«Клеветой» депутат предлагает считать «распространение заведомо неправдивых сведений, которые оскорбляют честь и достоинство человека или подрывают его репутацию». В зависимости от состава и тяжести преступления за распространение такой информации обидчика предлагается наказывать штрафом в размере от 500 до 5000 необлагаемых минимумов (от 8,5 тыс. грн до 85 тыс. грн), исправительными работами или арестом от 3 до 8 месяцев. Если распространенная информация привела к серьезному ухудшению здоровья то за ее распространение предусматривается ввести наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 5 лет.

За «унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в непристойной форме», В.Журавский предлагает налагать штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн) или присуждать исправительные работы сроком до одного года.

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