Меджлис хочет провести Международный форум

01:39, 19 сентября 2012
Политика
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Руководство Меджлиса крымскотатарского народа хочет провести Международный форум по проблемам восстановления прав в Украине депортированных народов.

Меджлис хочет провести Международный форум по проблемам депортированных народов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

По его словам, на второй встрече руководства Меджлиса крымскотатарского народа с главами дипломатических миссий и представителями международных организаций в Украине, будет обсуждаться идея проведения международного форума по восстановлению прав депортированных народов.

«Наша задача - привлечь внимание международного сообщества к решению проблем по оказанию помощи Украине в восстановлении прав крымскотатарского народа», - сказал М.Джемилев.

Он сообщил, что Верховный комиссариат ОБСЕ по делам национальностей разработал общую концепцию Международного форума, а правительство Норвегии выделило средства на его подготовку. Созданы пять групп, которые будут работать по конкретным проблемам в гуманитарной, социальной и культурной сферах.

«Для нас очень важна позиция нашего государства, твердого ответа от руководства Украины по поводу форума пока нет», - сказал М.Джемилев.

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По его словам, существуют разные точки зрения, одна из которых сводится к тому, что сначала надо применить закон о восстановлении прав депортированных народов, а затем проводить форум. «Хотя с нашей точки зрения, одно другому не мешает», - добавил М.Джемилев.

Он также отметил, что ранее обсуждался вопрос о том, чтобы государства, которые будет участвовать в международном форуме, оказывали также социальную помощь в решении проблем депортированных народов.

По словам М.Джемилева, представители многих стран, в частности США, Франции, Канады, высказали готовность участвовать в создании фонда по оказанию помощи Украине в решении проблем депортированных народов.

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