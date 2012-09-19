Меджлис хочет провести Международный форум

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

По его словам, на второй встрече руководства Меджлиса крымскотатарского народа с главами дипломатических миссий и представителями международных организаций в Украине, будет обсуждаться идея проведения международного форума по восстановлению прав депортированных народов.

«Наша задача - привлечь внимание международного сообщества к решению проблем по оказанию помощи Украине в восстановлении прав крымскотатарского народа», - сказал М.Джемилев.

Он сообщил, что Верховный комиссариат ОБСЕ по делам национальностей разработал общую концепцию Международного форума, а правительство Норвегии выделило средства на его подготовку. Созданы пять групп, которые будут работать по конкретным проблемам в гуманитарной, социальной и культурной сферах.

«Для нас очень важна позиция нашего государства, твердого ответа от руководства Украины по поводу форума пока нет», - сказал М.Джемилев.

По теме: Неизвестные разрисовали свастикой мемориал жертвам депортации (фото)

По его словам, существуют разные точки зрения, одна из которых сводится к тому, что сначала надо применить закон о восстановлении прав депортированных народов, а затем проводить форум. «Хотя с нашей точки зрения, одно другому не мешает», - добавил М.Джемилев.

Он также отметил, что ранее обсуждался вопрос о том, чтобы государства, которые будет участвовать в международном форуме, оказывали также социальную помощь в решении проблем депортированных народов.

По словам М.Джемилева, представители многих стран, в частности США, Франции, Канады, высказали готовность участвовать в создании фонда по оказанию помощи Украине в решении проблем депортированных народов.