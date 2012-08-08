Неизвестные разрисовали свастикой мемориал жертвам депортации (фото)

Неизвестные нарисовали фиолетовой краской свастику на плитах с названиями республик, куда в 1944 году советские власти выселили крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба Меджлиса крымских татар.

Плиту с надписью "Россия" вандалы не тронули, подчеркивает Меджлис.

Кроме того, на асфальте возле плит появился вопрос: "Украина где?".

Это не первый акт вандализма в Симферополе нынешним летом. Так, в ночь на 16 июля свастику нарисовали на портрете дважды Героя СССР, летчика Амет-Хана Султана, который занимает часть стены жилого дома возле центрального рынка. Спустя несколько дней неизвестные нанесли краской свастику на изображение крымскотатарского флага, выложенное из щебня на улице Воровского, возле памятника просветителю Исмаилу Гаспринскому.

"Безнаказанность за предыдущие акты вандализма приводит к тому, что вместо одной свастики мы видим десятки таких изображений на объектах, связанных с крымскотатарским народом", - сказал руководитель секретариата Меджлиса Заир Смедляев.

Меджлис напоминает, что мемориальный комплекс в парке "Салгирка" был установлен при поддержке бизнесмена Рината Ахметова.

На месте происшествия уже побывали сотрудники милиции. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Крыму.

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Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны, подписанному Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами.

По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов.

В 1989 году Верховный совет СССР принял декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав".