Янукович решил поддержать Одесскую область финансово

Как передает корреспондент УНИАН, по итогам сегодняшней встречи с активом Одесской области подготовлен проект поручений Президента Украины, в том числе премьер-министру Украины, руководителям министерств и ведомств, о предоставлении финансовой поддержки Одесской области для реализации важных программ.

В частности, В.Янукович объявил о поручении премьер-министру, министру инфраструктуры, а также председателю Одесской ОГА «принять исчерпывающие меры для проведения реконструкции аэродромного комплекса, включая строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы и системы магистральной рулевой дорожки в международном аэропорту «Одесса» в срок до 1 апреля 2015 года».

Главе правительства, министру экологии и природных ресурсов и председателю Одесской ОГА будет поручено «обеспечить совместно с Национальной академией наук Украины подготовку и реализацию комплексного проекта, направленного на сохранение Куяльницкого лимана и озера Сасик, что предусматривает строительство необходимых объектов и их должное финансирование – срок до 1 ноября 2013 года».

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Вице-премьер-министру Сергею Тигипко и главе Минобразования Президент поручит «проработать вопрос о внесении изменений в Закон «О научной, научно-технической деятельности» относительно распространения на государственные научные небюджетные учреждения порядка финансирования научных пенсий, установленного для научных работников государственных бюджетных научных учреждений и организаций».

Кроме того, В.Янукович поручит главе правительства и председателю Одесской ОГА проработку вопроса о финансировании строительства ряда объектов образования, медицины и других объектов социальной сферы Одесской области.

Глава государства намерен в ближайшее время передать перечень поручений в Кабмин с целью поддержки и учета некоторых инициатив при утверждении проекта госбюджета-2013.