Лутковская считает, что с законом о клевете нардепы перегнули палку
Омбудсман считает чрезмерными санкции, предложенные законопроектом об уголовной ответственности за клевету.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает чрезмерными санкции, предложенные законопроектом об уголовной ответственности за клевету, «что может привести к существенному ограничению свободы выражения взглядов и может иметь сдерживающий эффект в деятельности средств массовой информации».
Об этом говорится в открытом обращении Уполномоченного ВР по правам человека к Верховной Раде, которое есть в распоряжении УНИАН.
В частности, как отмечает В.Лутковская, сегодня, 18 сентября 2012 года, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека, регистрационный под № 11013.
Уполномоченный по правам человека напоминает, что 2 августа 2012 года она «обнародовала заключение о нецелесообразности принятия такого законопроекта, в котором, в частности, было указано, что некоторые положения проекта закона не отвечают международным обязательствам, которые Украина приняла на себя по вопросам соблюдения прав человека. В этом заключении, в частности, было отмечено том, что с 2001 года уголовное законодательство Украины не предусматривает ответственности за клевету и оскорбление, и еще в 2001 году украинский законодатель решил декриминализировать диффамацию, тем самым выполнив обязательства, взятые на себя Украиной при вступлении в Совет Европы. Такое решение приветствовалось ПАСЕ, а также Комитетом ООН по правам человека по итогам рассмотрения Пятого периодического отчета Украины о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах».
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Как отмечает В.Лутковская, «заключение Уполномоченного нашло некоторое отражение в доработанном тексте принятого сегодня депутатами Верховной Рады Украины проекта закона № 11013, однако предложенные законопроектом санкции являются, по мнению Уполномоченного, чрезмерными, что может привести к существенному ограничению свободы выражения взглядов и может иметь сдерживающий эффект в деятельности средств массовой информации».
Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание значительный общественный резонанс, вызванный принятием в первом чтении этого законопроекта, В.Лутковская обращается к руководству Верховной Рады Украины с предложением о совместной организации публичного обсуждения проекта Закона № 11013 при участии народных депутатов Украины, отечественных и зарубежных экспертов, представителей неправительственных организаций и СМИ.