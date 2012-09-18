Лутковская считает, что с законом о клевете нардепы перегнули палку

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает чрезмерными санкции, предложенные законопроектом об уголовной ответственности за клевету, «что может привести к существенному ограничению свободы выражения взглядов и может иметь сдерживающий эффект в деятельности средств массовой информации».

Об этом говорится в открытом обращении Уполномоченного ВР по правам человека к Верховной Раде, которое есть в распоряжении УНИАН.

В частности, как отмечает В.Лутковская, сегодня, 18 сентября 2012 года, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека, регистрационный под № 11013.

Уполномоченный по правам человека напоминает, что 2 августа 2012 года она «обнародовала заключение о нецелесообразности принятия такого законопроекта, в котором, в частности, было указано, что некоторые положения проекта закона не отвечают международным обязательствам, которые Украина приняла на себя по вопросам соблюдения прав человека. В этом заключении, в частности, было отмечено том, что с 2001 года уголовное законодательство Украины не предусматривает ответственности за клевету и оскорбление, и еще в 2001 году украинский законодатель решил декриминализировать диффамацию, тем самым выполнив обязательства, взятые на себя Украиной при вступлении в Совет Европы. Такое решение приветствовалось ПАСЕ, а также Комитетом ООН по правам человека по итогам рассмотрения Пятого периодического отчета Украины о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах».

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Как отмечает В.Лутковская, «заключение Уполномоченного нашло некоторое отражение в доработанном тексте принятого сегодня депутатами Верховной Рады Украины проекта закона № 11013, однако предложенные законопроектом санкции являются, по мнению Уполномоченного, чрезмерными, что может привести к существенному ограничению свободы выражения взглядов и может иметь сдерживающий эффект в деятельности средств массовой информации».

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание значительный общественный резонанс, вызванный принятием в первом чтении этого законопроекта, В.Лутковская обращается к руководству Верховной Рады Украины с предложением о совместной организации публичного обсуждения проекта Закона № 11013 при участии народных депутатов Украины, отечественных и зарубежных экспертов, представителей неправительственных организаций и СМИ.