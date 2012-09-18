Томенко боится, что треть журналистов может оказаться за решеткой

Об этом заявил вице-спикер парламента, один из лидеров «Батькивщины» Николай Томенко, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

По его словам, этот законопроект не был поддержан ни одной из общественных организаций, не прошел рассмотрение в Комитете по вопросам свободы слова.

Н.Томенко отметил, что оппозиция сделает все возможное, чтобы этот законопроект не был принят в целом.

По его словам, оппозиция возмущена сегодняшним голосованиям Партии регионов и провластного большинства, которая вернула в уголовное законодательство такие архаизмы, как "клевета и оскорбление". Н.Томенко напомнил, что в 2001 году Верховная Рада Украины при поддержке экспертов и журналистской среды изъяла эти архаичные понятия из Уголовного кодекса.

"Но каждый год находится человек, который в силу каких-то субъективных обстоятельств вновь пытается внести эти понятия в Уголовный кодекс", - отметил Н.Томенко.

По его мнению, это свидетельство того, что Партия регионов не готова к цивилизованному диалогу с журналистами.

"Если эта норма появится, то, думаю, треть журналистов и часть оппозиции пересажают", - сказал политик.

Н.Томенко напомнил, что раньше он лично судился с экс-мэром Киева Леонидом Черновецким за заявления о том, что заместители и родственники мэра обворовали Киев.

"Если бы не юристы и адвокаты, и если бы эта норма существовала, то и я, и журналисты, которые печатали мои заявления, сидели бы за то, что рассказывали, что Черновецкий разворовал Киев", - отметил Н.Томенко.

Напомним, сегодня, 18 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексов Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию личности», внесенный народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским. За данное решение проголосовали 244 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Положениями законопроекта предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого «общественно опасного деяния, как «клевета», которое заключается в преднамеренном распространении заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию, при условии, что такие действия влекут тяжкие последствия». Согласно проекту, «клевета, совершенная путем публичного демонстрирования в произведениях или в средствах массовой информации, или совершенная следователем, прокурором или судьей, - карается штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет».

В июле, когда В.Журавский внес этот законопроект, народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Владислав Лукьянов заявлял, что вопрос усиления уголовной ответственности СМИ за оскорбление и клевету не обсуждался во время заседаний совета фракции ПР, поэтому соответствующее предложение является личной инициативой и позицией В.Журавского.

Тогда же народный депутат, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Елена Бондаренко заявляла, что «В.Журавский зарегистрировал достаточно сомнительный законопроект. На моей памяти – в каденции действующего созыва парламента - это уже третья попытка усилить законодательство в отношении отечественных медиа. И, кстати, ранее подобными идеями увлекались представители абсолютно разных парламентских фракций. Но опыт и позиция большинства депутатов от фракции ПР показывает, что такие инициативы не имеют никаких перспектив, и вряд ли будут поддержаны парламентом».

2 августа Международная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность по поводу этой законодательной инициативы В.Журавского. По ее убеждению, законопроект № 11013, внесенный В.Журавским, «является опасным шагом назад». «Мы считаем, что его принятие будет серьезным ударом по свободе прессы», - отмечалось в заявлении «Репортеров».

Также 2 августа Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила на пресс-конференции, что нормы законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету противоречат Конституции Украины и международным актам.

«Проект закона «Об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины» противоречит Конституции Украины, Европейской конвенции о правах человека и международным обязательствам Украины», - сказала В.Лутковская.