Регионал предлагает сажать журналистов в тюрьму за клевету

В Партии регионов предлагают вернуться к советской практике наказания за клевету и карать за распространение неправдивой информации не только штрафами, но и тюремным заключением на срок до пяти лет. Об этом пишет Коммерсант-Украина.

Соответствующий законопроект подготовил народный депутат Виталий Журавский (Партия регионов). В нем предлагается значительно усилить ответственность за посягательство на честь и достоинство человека — вплоть до уголовной ответственности за клевету и нанесение оскорблений.

"Клеветой" регионал предлагает считать "распространение заведомо неправдивых сведений, оскорбляющих честь и достоинство человека или подрывающих его репутацию". В зависимости от состава и тяжести преступления за распространение такой информации обидчика предлагается наказывать штрафом в размере от 500 до 5000 не облагаемых налогом минимумов (от 8500 грн до 85 тыс. грн), исправительными работами или арестом от 3 до 8 месяцев. Если распространенная информация привела к серьезному ухудшению здоровья, то за ее распространение предполагается ввести тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.

Оскорбление ("унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в непристойной форме"), по мнению господина Журавского, является менее серьезным проступком - за него полагается штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов (от 8 500 до 17 тыс. грн) или исправительные работы сроком до одного года.

"Сегодня любой журналист может написать про человека что угодно, опустить его ниже плинтуса, довести до инфаркта или отправить на тот свет, а за это ответственности — ноль,— объяснил журналистам свою инициативу Виталий Журавский.— Мои предложения касаются не только сферы СМИ, но и других областей. Каждый украинец имеет конституционное право на защиту своей чести и достоинства". Народный депутат полагает, что его законопроект полностью соответствует европейской традиции судопроизводства. На уточняющий вопрос, не лучше ли ограничиться штрафом за распространение неправдивой информации, Журавский ответил отрицательно, подчеркнув: угроза тюремного заключения приведет к тому, что "люди будут думать перед тем, как что-то сказать".

От уголовной ответственности за клевету Украина отказалась в 2001 году — после того как вступил в силу новый Уголовный кодекс.

Возвращение уголовной ответственности за клевету или оскорбление является нецелесообразным, заявил глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец ("БЮТ-Батькивщина"). "В нашем законодательстве этот вопрос урегулирован. Мы идем путем гуманизации уголовного законодательства, за значительную часть хозяйственных преступлений сейчас предусматривается административная ответственность, поэтому возвращаться к старым нормам мы не будем",— подчеркнул господин Швец, отметив, что его комитет не будет поддерживать законопроект Виталия Журавского.

В пояснительной записке к законопроекту господин Журавский ставит в пример Россию: "Кстати, государственная дума России 13 июля этого года приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым ответственность за "клевету" отнесена из сферы административных нарушений к уголовным преступлениям, тем самым резко возросла ответственность за такое преступление". Согласно этим поправкам, в России за клевету можно получить штраф в размере до 5 млн руб. (1,2 млн грн) или 480 ч исправительных работ. Стоит отметить, что от введения тюремного заключения депутаты госдумы отказались, прислушавшись к пожеланию президента РФ Владимира Путина.

"Холуйством перед Россией" назвал законопроект Виталия Журавского его коллега по фракции Сергей Головатый. "Если он хочет прогнуться перед Путиным и добивается, чтобы Украина стала второй Россией, Азербайджаном, Китаем или Северной Кореей, то пусть он и дальше продолжает в том же духе! — возмущенно заявил Головатый.— Это противоречит Европейской конвенции по правам человека, практике европейского судопроизводства, принципам членства Украины в Совете Европы и принципам евроинтеграции". Сергей Головатый, который в 2005 и 2008 годах был вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, говорит, что в странах ЕС статья, предусматривающая наказание за клевету и оскорбление, была декриминализирована, потому что "свобода слова не предусматривает уголовной ответственности за сказанное".

Аналогичного мнения придерживается и глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець ("Наша Украина—Народная самооборона"), который расценивает предложение представителя ПР как попытку усилить давление на свободу слова в Украине. "Любой дурак от власти, когда захочет наказать журналиста, пойдет в суд, даст денег судье, и на этом для журналиста все закончится! При этом все остальные журналисты лишний раз не будут касаться этих ушлепков от власти из страха сесть в тюрьму",— заявил Стець. Он, как и ранее Виктор Швец, отметил, что его комитет не поддержит законопроект, однако гарантировать, что документ не будет принят в сессионном зале, он не может.