Суд огласит приговор экс-председателю Госфинуслуг Волге 24 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила председательствующая в судебном процессе судья Татьяна Овсепян сегодня после выступления подсудимых с последним словом.

«Для вынесения приговора суд удаляется в совещательную комнату до 11.00 24 сентября», - сказала судья.

В своем последнем слове В.Волга просил суд оправдать его в части обвинения, которое касается взяточничества. В тоже время, он признает свою вину в части служебной небрежности.

Как сообщал УНИАН, В.Волга возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг по март 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователям Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.Волги уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, которые занимают ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал для В.Волги меру пресечения в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Украины Виктор Янукович освободил В.Волгу от должности председателя Госфинуслуг.

12 сентября прошлого года стало известно, что Генпрокуратура возбудила в отношении В.Волги еще одно уголовное дело. Установлено, что В.Волга в 2010 году принял на государственную службу в Госфинуслуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы в должности главного специалиста одного из отделов.

4 сентября представители государственного обвинения попросили суд назначить В.Волге меру наказания в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одним подсудимым по уголовному делу является экс-руководитель юридического департамента Госфинуслуг Евгений Гантимуров.