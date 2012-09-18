В Тернополе напали на агитационную палатку ПР

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе общественных связей областного управления милиции.

Предварительно областная организация Партии регионов обнародовала информацию, что в выходные дни было зафиксировано два инцидента с палатками партии. В частности, по данным пресс-службы областной организации Партии регионов, неизвестный разрезал ножом палатку в парке им. Т. Шевченко, после чего сразу скрылся с места события.

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«А через несколько часов двое неизвестных попытались демонтировать партийную агитпалатку на остановке на ул. Мазепы. При этом один из них грубо толкнул женщину-агитатора, которая пыталась им помешать», - отмечается в сообщении пресс-службы.

В областной организации Партии регионов расценивают эти факты как попытки помешать осуществлению права на проведение предвыборной агитации, а потому обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных к ответственности и не допустить подобных провокаций в будущем.