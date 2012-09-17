Пациент выбросился с пятого этажа больницы

23:17, 17 сентября 2012
Политика
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В Житомире милиция начала проверку по факту выпадения пациента из окна Житомирской областной больницы имени Гербачевского.

Как сообщила сегодня УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, в пятницу пациент больницы выпрыгнул с пятого этажа и погиб от полученных травм.

"Такой факт действительно имел место, милиция не исключает возможности самоубийства, теперь по этому факту проводится проверка", - сказала А.Ващенко.

Других подробностей трагедии милиция не сообщает.

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