Пациент выбросился с пятого этажа больницы
23:17, 17 сентября 2012Политика
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В Житомире милиция начала проверку по факту выпадения пациента из окна Житомирской областной больницы имени Гербачевского.
Как сообщила сегодня УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, в пятницу пациент больницы выпрыгнул с пятого этажа и погиб от полученных травм.
"Такой факт действительно имел место, милиция не исключает возможности самоубийства, теперь по этому факту проводится проверка", - сказала А.Ващенко.
Других подробностей трагедии милиция не сообщает.
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