Россия может ввести квоты в кинотеатрах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на заседании совета по развитию кинематографии.

«Каким образом вообще мотивировать наше кинопроизводство, с одной стороны, а с другой стороны, мотивировать кинопрокат на то, чтобы показывать наши фильмы. Есть предложение квотировать рынок. Предложение резонансное, естественно, оно далеко не всем нравится», - сказал Д.Медведев.

Он отметил, что есть различные идеи по поддержке российского кинопроизводства и решение находятся в компетенции правительства.

По его словам, кино воздействует на массы людей, но у российского кинематографа остается огромный нереализованный потенциал.

Д.Медведев сообщил, что российское кино вытесняется из кинотеатров под напором прежде всего американской продукции.

При этом он отметил, что с 2002 по 2007 год наблюдался устойчивый рост доли кассовых сборов отечественных фильмов в российском кинопрокате. Он рос с 6% в 2002 году до практически 28% в 2007 году. В 2008 году этот показатель упал на несколько процентов и продолжал снижаться до 2011 года, когда он стабилизировался на уровне 16%.

Он сообщил, что за последние годы государственная поддержка увеличивалась. Так, общий объём средств на отечественное кинопроизводство в 2011 году составил 6,6 млрд. руб.

«Наш кинопрокат вышел на 4-е место в Европе и на 9-е место в мире, что в общем, конечно, показывает потенциал нашего кинорынка», - сказал Д.Медведев.