К Тимошенко прибыл немецкий врач

Информацию об этом в комментарии корреспонденту УНИАН подтвердил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Мне подтвердили, что он приехал. Мы с ним не то что разминулись, просто я заканчивал встречу с Юлией Владимировной, а он, судя по всему, был у главного врача или у кого-то из врачей. Затем я уехал на самолет и просто не успел с ним пообщаться», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что в этот раз он не будет иметь возможности встретиться с Л.Хармсом.

«Я не смогу с ним встретиться, поскольку он будет в Харькове, а я в Киеве», - отметил С.Власенко.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс и Аннет Райсхауэр.