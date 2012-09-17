У Кличко заявляют о «массовом уничтожении» партийной агитации

В избирательных округах Киевской области массово уничтожают внешнюю рекламу и агитационные плакаты кандидатов-мажоритарщиков от партии «УДАР Виталия Кличко».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной организации партии "УДАР", в частности, в Фастове на протяжении выходных было срезано два билборда и залито черной краской около 20 сити-лайтов с изображением кандидата в народные депутаты Украины от партии «УДАР» по 91 избирательному округу Руслана Сольвара. Интересно, что на днях в Фастове проходили праздничные мероприятия по случаю Дня города.

В свою очередь, в городе Вышгород, который является центром 96 одномандатного избирательного округа, было срезано три билборда кандидата-мажоритарщика от «УДАРа» Дмитрия Крейнина. Впоследствии на месте поврежденных рекламных носителей появились агитационные щиты Партии регионов.

В Киевском областном избирательном штабе партии «УДАР» заявляют, что кампания оппонентов по уничтожению партийной агитации «УДАРа» приобрела массовый характер.

«В прошлом месяце в Обухове уничтожили все наши билборды, которые были расположены в наиболее людных местах. Теперь то же происходит в других районах Киевской области. Показательно, что в большинстве случаев уничтожения агитационной продукции «УДАРа» на их месте уже на следующий день появляется политическая реклама Партии регионов», - заявили в «УДАРе».

Как сообщалось ранее, рекламные щиты партии «УДАР» были уничтожены в Черкасской, Одесской, Закарпатской областях и Крыму.