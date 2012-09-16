Мельниченко обещает, что записи о Щербане получат и ГПУ, и защита Тимошенко

Бывший майор госохраны Николай Мельниченко заявляет, что готов лично свидетельствовать по делу об убийстве Евгения Щербаня. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

«Генпрокуратура обратилась в министерство юстиции США, она требует, чтобы я передал записи в ее распоряжение. Я подчеркиваю: я все сделаю, чтобы эти записи были официально переданы мною в распоряжение Генеральной прокуратуры Украины. Также я все сделаю, чтобы адвокаты Тимошенко также были ознакомлены со всеми записями, которые я передам в распоряжение Генеральной прокуратуры. Чтобы и адвокаты, и прокуратура могли их использовать в суде», - отметил он.

В ответ на вопрос, почему о том, что у него есть записи, которые могут касаться убийства Щербаня, он сообщил только сейчас, Николай Мельниченко заявил: «Я предоставляю показания Генеральной прокуратуре Украины. Именно 14 сентября я направил письменные показания министерству юстиции США. Когда я отправил свои показания, то официально сообщил, что я это сделал ».

«Я готов свидетельствовать, приезжать и, думаю, в ближайшее время - в зависимости от того, какая будет реакция в Украине - я приму решение», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, экс-майор Управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко обвиняет бывшего премьер-министра Павла Лазаренко в организации убийства в 1996 году народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, а бывшего главу правительства Юлию Тимошенко и партнера Лазаренко по бизнесу Петра Кириченко - в оплате услуг киллера. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

В «Батькивщине» слова Мельниченко опровергают и утверждают, что его заявление подготовлено ​​по заказу Администрации Президента.