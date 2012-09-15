Кузьмин просит США разрешить допросить Лазаренко и Мельниченко

Об этом он заявил сегодня во время обсуждения дела экс-премьер-министра Украины в рамках 9-го форума Ялтинской европейской стратегии.

Р.Кузьмин напомнил, что Генпрокуратура намерена предъявить Ю.Тимошенко новые обвинения. По его словам, часть материалов которые необходимы Генпрокуратуре, находятся у властей Соединенных Штатов Америки.

«Я обращаюсь к представителям американского государства и прошу вас приложить все возможные усилия для того чтобы представители следственной группы Генеральной прокуратуры имели возможность выехать в США и вместе с Федеральной прокуратурой США, вместе с Федеральным бюро расследований провести допрос людей, имеющих прямое отношение к преступлениям, совершенным в Украине», - сказал Р.Кузьмин.

Первый замгенпрокурора уточнил, что это экс-глава правительства П.Лазаренко и экс-майор госохраны Н.Мельниченко.

«Я прошу дать нам возможность это сделать и все же установить истину», - сказал Р.Кузьмин.