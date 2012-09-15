7 членов ПАСЕ едут в ЦИК и к Януковичу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

В ходе визита делегация во главе со швейцарским депутатом Андреасом Гроссом планирует провести встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, руководителями Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда, а также с представителями гражданского общества, журналистами и дипломатами.

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В состав делегации войдут семь членов ПАСЕ.

Полная делегация, в составе 40 членов ПАСЕ, будет принимать участие в наблюдении за процессом голосования в день выборов, 28 октября.