7 членов ПАСЕ едут в ЦИК и к Януковичу
07:04, 15 сентября 2012Политика
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20-21 сентября делегация наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы посетит Украину.
Делегация наблюдателей ПАСЕ посетит Украину
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.
В ходе визита делегация во главе со швейцарским депутатом Андреасом Гроссом планирует провести встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, руководителями Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда, а также с представителями гражданского общества, журналистами и дипломатами.
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В состав делегации войдут семь членов ПАСЕ.
Полная делегация, в составе 40 членов ПАСЕ, будет принимать участие в наблюдении за процессом голосования в день выборов, 28 октября.
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