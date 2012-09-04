Содокладчик ПАСЕ: Украина скатывается в канаву
Содокладчица ПАСЕ по Украине Мариэтта де Пурбе-Лундин признает, что не только это правительство не выполняет обязательства, но и другие на протяжении последних 17 лет.
Украина скатывается в канаву, делая шаг вперед и два назад.
Об этом в интервью Deutsche Welle сообщила содокладчица ПАСЕ по Украине Мариэтта де Пурбе-Лундин.
Она отметила, что самая большая проблема украинской власти - “много слов и мало действий”.
“Они обещают и не выполняют обязательств, взятых на себя при вступлении. Дела идут в неправильном направлении. Я бы даже сказала, что Украина скатывается в канаву, делая шаг вперед и два назад”, – заявила содокладчик.
По теме: В ПАСЕ разочарованы отклонением жалобы Тимошенко
Она добавила, что ПАСЕ может помочь, но для этого нужно прислушиваться к рекомендациям организации. “Но если говорить откровенно, не только это правительство не выполняет обязательства, но и другие, которые правили в последние 17 лет”, – сказала М.де Пурбе-Лундин.