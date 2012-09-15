Кондолизза Райс написала письмо Тимошенко

00:02, 15 сентября 2012
Политика
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Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс передала письмо поддержки экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

Юлия Тимошенко и Кондолиза Райс, фото из архива УНИАН

"Я сегодня встречался с Кондолизой Райс. Она передала мне письмо для Юлии Тимошенко и выразила ей свою поддержку и солидарность", - сообщил Григорий Немыря сегодня в эфире "5 канала".

Письмо Кондолизы Райс будет передано Юлии Тимошенко через ее защитников.

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Сегодня бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что действующая власть Украины должна понимать невозможность развития демократии без сильной оппозиции и справедливой судебной системы.

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