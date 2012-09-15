Кондолизза Райс написала письмо Тимошенко

"Я сегодня встречался с Кондолизой Райс. Она передала мне письмо для Юлии Тимошенко и выразила ей свою поддержку и солидарность", - сообщил Григорий Немыря сегодня в эфире "5 канала".

Письмо Кондолизы Райс будет передано Юлии Тимошенко через ее защитников.

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